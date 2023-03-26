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Надзвичайні новини, Полтавщина

Спалював сухостій: на Полтавщині згорів 85-річний чоловік

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 72

Поліцейський офіцер намагався врятувати чоловіка, але не вийшло

24 березня, близько 16.40, поблизу села Лазірки, Новооржицької тергромади під час спалювання сухої трави згорів 85-річний чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Коли поліцейський офіцер приїхав на виклик щодо підпалу сухостою, побачив, що в епіцентрі вогню знаходиться тіло чоловіка. Він викликав екстрену медичну допомогу та негайно кинувся на порятунок людини. За допомогою вогнегасника офіцер загасив вогонь, але чоловіка врятувати не встиг. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясовує обставини та причини події. 


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Автор: Дарія Згура
Теги: смерть вогонь сухостій Полтавщина згорів пенсіонер
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