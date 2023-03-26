У Кременчуці розпочали підготовку місць масового відпочинку до купального сезону

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 378

Цього тижня комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС» розпочало роботи з розчищення від очерету акваторій водних об’єктів Кременчука за допомогою багатофункціональної машини Truxor T40.

Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, такі роботи вже проведені на річці Сухий Кагамлик, у районі комплексу «Sport Life», та на озері Лісове, в районі вул. Давида Кострова (колишня Мічуріна) на Третьому Занасипу.

— Це озеро — яскравий приклад людської недбалості, адже протягом осінньо-зимового періоду у цій водоймі з'явилася велика кількість автомобільних покришок, — зауважили у міськраді.

Комунальники намагаються зробити відпочинкові зони для жителів міста комфортними та закликають жителів і гостей Кременчука берегти довкілля й екологію міста, не перетворювати місця відпочинку та водойми на смітники.

Раніше ми писали, за скільки у КП «Аква-Сервіс» вирішили придбати подрібнювач стеблин та щепоріз.