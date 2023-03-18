КП «Аква-Сервіс» закупить подрібнювач стеблин та щепоріз, щоб прибирати очерет на пляжах

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 99

Річна фінансова потреба на рік для КП складає 13,7 млн гривень

КП «Аква-Сервіс»(колишня водолазно-рятувальна станція) вирішила придбати подрібнювач стеблин за 26 тис. гривень та щепоріз вартістю 83,1 тис гривень. Відповідні зміни до Програми діяльності цього КП затвердили депутати Кременчуцької міськради на сесії минулої п’ятниці.

Це обладнання необхідне для розчищення берегів Дніпра. Нагадаємо, це КП придбало у 2020 році «машину-амфібію» Truxor T40 виробництва компанії Dorotea Mekaniska AB (Швеція) для розчищення зон відпочинку від очерету.

У Кременчуці почали розчищати місця відпочинку від очерету

Загалом за Програмою діяльності та розвитку «Аква-Сервісу» в 2023 році планова потреба в фінансах складає 13,7 млн гривень. Найбільша стаття витрат - зарплата працівників підприємства та утримання місць масового відпочинку населення біля води.



