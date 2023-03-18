«Віримо, що наш Юрка-Барон став ангелом з великими крилами, які оберігають усю Україну»: спогад друзів про воїна з Кременчука

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Воїни світла

«Віримо, що наш Юрка-Барон став ангелом з великими крилами, які оберігають усю Україну»: спогад друзів про воїна з Кременчука

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 859

 

Вічна пам'ять та шана захиснику України 

 11 березня зупинилося серце військового з Кременчуччини Юрія Ткаченка. Спогадами про неймовірно люблячого та незламного друга поділилася родина художників Дмитренко. Анжела Дмитренко розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що Юрій був найближчим другом її чоловіка Михайла.

Після важкого поранення помер військовий з Кременчуччини Юрій Ткаченко

 

Юрій Ткаченко (06.05.1985 р.н.) народився та виріс у селі Погреби за 25 км від Кременчука. 

- Навчався у 1 загальноосвітній школі с. Погреби в одному класі з Михайлом Дмитренком, моїм чоловіком. З того часу вони знайомі, проте по-справжньому зблизилися у віці 16 років та дружили до загибелі Юрія.

 

Строкову службу Юрій проходив у Криму у військах спеціального призначення, а після цього навчався у Національній академії внутрішніх справ у Києві. Багато років він працював у службі охорони ТРК «Європа» в Кременчуці. Напевно, багато хто пам'ятає його з тих часів як строгу, та одночасно веселу людину. У Юріка (як ми звикли його називати) з дитинства був «позивний», який, якщо не помиляюся, він сам собі і вигадав - «Юрка-Барон», поєднуючи в ньому і гумор, і авторитет. Такий він був. І був по-справжньому надійним для своєї сім'ї та друзів. Він був теплим та гостинним, любив зібрати близьких за спільним столом та нагодувати чимось смачним. Готувати, до речі, він дуже любив.

 

Можу сказати, що зустрічала мало таких люблячих онуків, синів та чоловіків, які так вміють цінувати та берегти.

З перших днів війни Юрік ходив до військкомату, прагнув потрапити до тероборони, але тоді не зміг. У серпні 2022 року Юра був призваний на службу.

Ми ніколи не задавали зайвих запитань, але я знаю, що він проходив навчання та підготовку. Потім вони опинилися на передовій, у селищі під Бахмутом. Їх переписки з моїм чоловіком були завжди стриманими, але змістовними. Для нас головне було знати, що він живий і донести, що ми його любимо.

Сьогодні у нас горе, якого ми не знали раніше. Ми віримо, що наш Юрка-Барон став ангелом з великими крилами, які оберігають усю Україну.

 

11
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 10 від 9 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

Приватна газета

№ 9 від 2 березня 2023

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі номери

Вверх