Після важкого поранення помер військовий з Кременчуччини Юрій Ткаченко

Вночі, 11 березня, зупинилося серце військового з Кременчуччини Юрія Ткаченка. Юрій Вікторович Ткаченко (06.05.1985 р.н.) родом з села Погреби.
Захищаючи нашу батьківщину на східних рубежах, Юрій отримав важке поранення, переніс декілька складних операцій, але на превеликий жаль життя нашого захисника обірвалося.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Про дату прощання та поховання Юрія буде оголошено додатково.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер