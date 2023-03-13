Валюта почала дорожчати: де в Кременчуці 13 березня вигідніше міняти долар, євро та злотий

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 408

Долар, євро та злотий на початку робочого тижня у касах банків та в обмінних пунктах почали дорожчати.

Національний банк сьогодні підвищив курс євро у порівнянні з минулою п’ятницею на 12 копійок, а курс злотого на 2 копійки.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,45 грн, а продають по 38,45 – 39,30 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі долара США підвищився на 15 копійок, а продажу — на 5 копійок. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (38,45 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,45 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти не буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Індустріалбанку - 39,30 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,00 – 40,50 грн. Продають євро по 40,50 – 41,50 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі євро не змінився, а мінімальний курс продажу підвищився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Креди Агріколь Банку, де найвищий курс (40,50 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,50 грн). Найдорожче євро продають в Креди Агріколь Банку та Альянс Банку (41,50 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,60 грн. А продають злотий по 8,72 – 9,00 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі злотого підвищився на 15 копійок, а продажу – на 7 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,60 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,72 грн). Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та МТБ Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті $500.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Євро у порівнянні з п’ятницею днем подорожчав на 12 копійок, а злотий на 2 копійки.

Курс валют НБУ на 13 .0 3 .2023 року: