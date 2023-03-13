Кременчужанин Каро Марандян — бронзовий призер European Open

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 212

Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян на турнірі European Open в Римі став бронзовим призером у категорії до 66 кг. Вихованець СК Легіон під керівництвом тренера Василя Волошина здолав представників із Марокко, Ізраїлю та Швейцарії. У півфіналі Каро поступився британцю, який і став переможцем турніру.

У перший змагальний день відкритого Кубку Європи в містечку Остія, що на околиці Рима, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою нагородою.

У категорії до 66 кг на третю сходинку п'єдесталу підійнявся Каро Марандян. Розпочавши свій турнір з другого раунду, українець впевнено здолав представника Марокко Белкайда, після цього на Golden Score розібрався з ізраїльтянином Маном.

У чвертьфіналі наш дзюдоїст завдяки двом «Ваза-арі» здолав швейцарця Швандера, а у півфіналі, на жаль, поступився 21-річному британцю Янгу, який у підсумку став переможцем турніру.

У поєдинку за бронзу Каро зустрівся ще з одним представником Великобританії Шортом. На другій хвилині сутички наш дзюдоїст виконав кидок на іппон, тим самим здобув дострокову перемогу!

Для Каро це четверта нагорода з турнірів European Open в кар'єрі! Вітаємо нашого спортсмена, його особистого наставника Василя Волошина.