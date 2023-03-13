Кременчужанин Каро Марандян — бронзовий призер European Open

Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян на турнірі European Open в Римі став бронзовим призером у категорії до 66 кг. Вихованець СК Легіон під керівництвом тренера Василя Волошина здолав представників із Марокко, Ізраїлю та Швейцарії. У півфіналі Каро поступився британцю, який і став переможцем турніру.
У перший змагальний день відкритого Кубку Європи в містечку Остія, що на околиці Рима, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою нагородою.
У категорії до 66 кг на третю сходинку п'єдесталу підійнявся Каро Марандян. Розпочавши свій турнір з другого раунду, українець впевнено здолав представника Марокко Белкайда, після цього на Golden Score розібрався з ізраїльтянином Маном.
У чвертьфіналі наш дзюдоїст завдяки двом «Ваза-арі» здолав швейцарця Швандера, а у півфіналі, на жаль, поступився 21-річному британцю Янгу, який у підсумку став переможцем турніру.
У поєдинку за бронзу Каро зустрівся ще з одним представником Великобританії Шортом. На другій хвилині сутички наш дзюдоїст виконав кидок на іппон, тим самим здобув дострокову перемогу!
Для Каро це четверта нагорода з турнірів European Open в кар'єрі! Вітаємо нашого спортсмена, його особистого наставника Василя Волошина.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер