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Кременчужанин Каро Марандян — бронзовий призер European Open

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 212

 Змагання відбулися у Римі. Вітаємо нашого спортсмена та його тренера Василя Волошина

Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян на турнірі European Open в Римі став бронзовим призером у категорії до 66 кг. Вихованець СК Легіон під керівництвом тренера Василя Волошина здолав представників із Марокко, Ізраїлю та Швейцарії. У півфіналі Каро поступився британцю, який і став переможцем турніру.

 

У перший змагальний день відкритого Кубку Європи в містечку Остія, що на околиці Рима, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою нагородою.
У категорії до 66 кг на третю сходинку п'єдесталу підійнявся Каро Марандян. Розпочавши свій турнір з другого раунду, українець впевнено здолав представника Марокко Белкайда, після цього на Golden Score розібрався з ізраїльтянином Маном.

У чвертьфіналі наш дзюдоїст завдяки двом «Ваза-арі» здолав швейцарця Швандера, а у півфіналі, на жаль, поступився 21-річному британцю Янгу, який у підсумку став переможцем турніру.

У поєдинку за бронзу Каро зустрівся ще з одним представником Великобританії Шортом. На другій хвилині сутички наш дзюдоїст виконав кидок на іппон, тим самим здобув дострокову перемогу!
Для Каро це четверта нагорода з турнірів European Open в кар'єрі! Вітаємо нашого спортсмена, його особистого наставника Василя Волошина.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Каро Марандян дзюдо
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