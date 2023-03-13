Вчора у Кременчуцькому районі згорів дровник

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Вчора, 12 березня, о 14.22, у селі Паніванівка Семенівської громади, на вулиці Шудрій сталася пожежа у дровнику. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Кременчука.

Пожежу ліквідували о 15.35. Вогонь знищив шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці на площі 15 кв.м, садовий ручний інструмент та речі які були у вжитку. Також вогонь пошкодив дрова на площі 10 куб.м. Травмованих та загиблих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.