Вчора у Кременчуцькому районі згорів дровник

Вчора, 12 березня, о 14.22, у селі Паніванівка Семенівської громади, на вулиці Шудрій сталася пожежа у дровнику. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Кременчука.
Пожежу ліквідували о 15.35. Вогонь знищив шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці на площі 15 кв.м, садовий ручний інструмент та речі які були у вжитку. Також вогонь пошкодив дрова на площі 10 куб.м. Травмованих та загиблих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер