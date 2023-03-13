Вчора у Кременчуці горів підвал житлового будинку

Вчора, 12 березня, о 18.07 у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки у підвалі житлового будинку сталася пожежа.
Пожежу ліквідували о 18.57. Пожежа знищила сміття та речі, які були у вжитку, пластикову трубу опалення та електричний кабель. Також вогонь пошкодив електричний кабель, закоптив стіни та стелю підвального приміщення на площі 40 м кв. Травмованих та загиблих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер