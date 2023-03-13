Вчора у Кременчуці горів підвал житлового будинку

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 12 березня, о 18.07 у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки у підвалі житлового будинку сталася пожежа.

Пожежу ліквідували о 18.57. Пожежа знищила сміття та речі, які були у вжитку, пластикову трубу опалення та електричний кабель. Також вогонь пошкодив електричний кабель, закоптив стіни та стелю підвального приміщення на площі 40 м кв. Травмованих та загиблих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.