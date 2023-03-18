«Кремінь» завоював кубок першості КДЮСШ №1 у Світловодську

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 151

У Світловодську 4 березня відбулася першість КДЮСШ №1 з мініфутболу. Участь у змаганнях взяли 6 команд 2015-2016 років народження: «Аметист» Олександрія, дві команди «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ - 1 та КДЮСШ - 2 зі Світловодська, а також дитячо-юнацького футбольного клубу «Дніпро». «Кремінь» представили дві команди вихованців Олександра Янковського.

Команди розділили на дві групи:

група А: «Кремінь - 1», «Дніпро», КДЮСШ - 2;

група Б: КДЮСШ - 1, «Кремінь - 2», «Аметист».

У запеклій боротьбі виявили володаря кубка першості.

На заході зауважили, що змагання не відбулося б без захисту наших воїнів Збройних Сил України, після чого трибуни та всі спортсмени почали голосно скандувати: «ЗСУ!» на знак подяки за їхню героїчність.

І місце першості здобула команда «Кремінь - 2», ІІ місце посіла команда «Дніпро», ІІІ — КДЮСШ - 1. IV, V та VI місця посіли «Кремінь - 1», «Аметист» та КДЮСШ - 2 відповідно.

Кращими гравцями визнали:

кращий воротар - Дмитро Абрамов (КДЮСШ – 1),

кращий бомбардир — Артем Орлов («Кремінь»),

кращий гравець — Микита Рева («Кремінь»).

Кращими гравцями стали: Роман Манжос («Аметист»), Максима Корнієвського (КДЮСШ-2), Фелікса Фарберова (КДЮСШ-1), Кирила Мейка («Дніпро»), Олександра Стаднюка («Кремінь-2»), Гордія Аверіна («Кремінь-1»).