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Кременчук, Здоров'я

У пологовому будинку розпочали капітальний ремонт операційного блоку

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 171

 

За даними мерії, операційна акушерського відділення не ремонтувалася з 1991 року

У Кременчуцькому перинатальному центрі розпочали капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення на п'ятому поверсі. За даними мерії Кременчука, операційний блок не ремонтувався з 1991 року та потребував модернізації.

Кошти на капітальне оновлення операційної пологового будинку виділили з державного фонду соціально-економічного розвитку.

Наразі вже проведені так звані чорнові роботи (вони тривали близько місяця): повністю вирівняли підлогу, встановили металопластикові вікна, виконали повну заміну електромереж.

Будівельники планують закінчити ремонтні роботи до кінця цього року. А після завершення капітального ремонту в операційній встановлять нове обладнання для проведення операцій.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: перинатальний центр пологовий будинок ремонт больниц ремонт
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