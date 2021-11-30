У пологовому будинку розпочали капітальний ремонт операційного блоку

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 171

За даними мерії, операційна акушерського відділення не ремонтувалася з 1991 року

У Кременчуцькому перинатальному центрі розпочали капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення на п'ятому поверсі. За даними мерії Кременчука, операційний блок не ремонтувався з 1991 року та потребував модернізації.

Кошти на капітальне оновлення операційної пологового будинку виділили з державного фонду соціально-економічного розвитку.

Наразі вже проведені так звані чорнові роботи (вони тривали близько місяця): повністю вирівняли підлогу, встановили металопластикові вікна, виконали повну заміну електромереж.

Будівельники планують закінчити ремонтні роботи до кінця цього року. А після завершення капітального ремонту в операційній встановлять нове обладнання для проведення операцій.