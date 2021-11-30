У перший день зими частина Кременчука залишиться без світла
Сьогодні, 17:02
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає, що 1-го грудня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.
З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Правобережна, 33;
- вул. Декабристів, 28;
- вул. Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Декабристів.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пр. Бригадний;
- пр. Липневий;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- пров. Піщаний;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- вул. Художня;
- вул. Івасюка;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пр. Старицького;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- вул. Соборна, 22/19;
- вул. Східна;
- вул. Новосхідна.
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