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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Інтерв'ю

«Руки не опускаємо - будемо боротися до кінця»: тренер «Кременя» Роман Локтіонов

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 789 Коментарів: 3

 «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався у наставника кременчуцької команди про плани на весняну частину чемпіонату, хто покинув команду та які висновки зробили з осінніх виступів

Футбольний клуб «Кремінь» зіграв заключний матч року у Львові проти тернопільської «Ниви». Команда на зимову перерву пішла останньою, перебуваючи «у підвалі» турнірної таблиці Першої ліги. «Телеграф» поцікався у в.о. головного тренера «Кременя» Романа Локтіонова з якими труднощами зіштовхнувся «Кремінь», хто покинув команду та коли команда планує виходити з відпустки.

«Це був один з ключових факторів»

- Романе Борисовичу, як оцінюєте осінню частину чемпіонату для «Кременя»?

- Назвати його вдалим не можна. Ми опинилися на останньому місці, хоча стартували непогано й були всі передумови зайняти місце вище - у середині у турнірної таблиці. Але це футбол – почалася серія невдач. У нас були зміни й кадрові.

- З якими труднощами зіштовхнулися?

- У нас випав ключовий гравець Орест Панчишин, який отримав важку травму. Він грав у нас в опорній зоні, багато працював в обороні, й нам не було ким його замінити. Після того як він травмувався – почалася серія невдалих ігор. Не було футболіста подібного до нього.  Є ще багато факторів, але на мою думку, це було одним з ключових моментів.

Кремінь втратив основного хавбека до весни

«Якби всі були як Галата»

- Як і весною команда перебувала у «психологічній ямі». Які кроки приймали, щоб вивести гравців з цього стану та переломити смугу невдач?

- Ми намагалися забувати попередні матчі, не акцентувати на них. Розбирали ігри, аналізували й на кожну наступну гру налаштовувалися, щоб отримати позитивний результат. Ніхто нікого не нагнітав – навпаки намагалися один одного емоційно підтримати. Й проводили тренування, щоб емоційно розвантажувалися, але все одно вийшло як вийшло.

 

- Які плюси можете виділити. Адже попри невдачі команда в останньому турі змогла забити

- Ми забиваємо, але при цьому пропускаємо 4 м’ячі. Якщо брати загалом, то дуже добре виріс Денис Галата, який почав забивати та добре допомагав команді. То й же Єрмолов – молодий хлопець, який добре себе проявив. Якщо всі будуть працювати як Галата, грати з таким же бажанням, то й результат прийде. Головне, щоб це бажання було не в одного-двох гравців, тоді й футболісти та команда будуть рости.  

- Чи спілкувалися з керівництвом? Які подальші плани у розвитку ФК «Кремінь»?

- Так. Будемо робити ставку на молодих гравців до 21 року. У команди залишиться ще пару гравців 22-23 років.

- Хто покинув команду? Капітана Дениса Бєлоусова вже немає в команді?

- У Дениса завершився контракт й він покинув команду. Щодо інших поки не коментую.

- До якого часу триватиме відпустка?

- Команда пішла у відпустку. На перегляд футболістів будемо запрошувати у лютому. З місцевими хлопцями ми зберемося раніше, десь в середині січня, й проведемо відповідну роботу. Зараз поки у хлопців відпустка – проведемо індивідуальну роботу, щоб підтримували форму. Будемо старатися спілкуватися онлайн, робити відео нарізки, щоб хлопці не забували про футбол.

 

«Руки не опускаємо - будемо боротися до кінця»

- Які плани на весняну частину чемпіонату?

- В основному будемо працювати з молоддю, з тими хто залишився й будемо шукати й запрошувати. Руки не опускаємо - будемо боротися до кінця. Не хочеться говорити про Другу лігу, по турнірній таблиці все видно, але ми максималісти й будемо вилазити з цієї ями. Який сенс тоді грати у футбол? Щодо планів на весняну частину чемпіонату, то з керівництвом на цю тему не спілкувалися. Єдине задача, що команда гратиме молодими футболістами й необхідно створити конкуренцію, щоб вони зростали.

Хто може покинути команду

Про омолодження «Кременя» говорять давно, проте зараз офіційно назвали приблизний критерії – до 21 року (футболісти до 2000 року народження).

5 футболістів покинули Кремінь: Богдан Бичков, Валерій Курелєх, Максим Аверянов, Вячеслав Орел та Денис Старченко

З огляду на склад, який грав восени, теоретично залишаються: Тугай Алізаде, Денис Галата, Сімон Галоян, Данііл Єрмолов, Максим Кучеренко, Владислав Молько, Максим Навроцький, Орест Панчишин, Віктор Пилипенко, Сулейман Сейтхалілов, Данило Сидоренко, Артем Товкач, Олександр Третяк.

Під питанням футболісти (22-23 років): Сергій Білоус, Анатолій Ульянов.

Можуть покинути команду: Віталій Бойко, Олександр Головко, Ігор Кошман, Віталій Мирний, Євген Мурашов, Владислав Сидоренко.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Нива Тернопіль
Теги: футбол Кремінь Роман Локтіонов
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Коментарі: 3

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Juja:
Сьогодні, 17:30

Ребята, просто достаточно собраться в бане, попариться, поговорить по душам, прошлое оставить в прошлом, и в следующем году выйти и показать себя единым коллективом на поле, настоящей командой. В футбол играть умеете, главное – качественно подготовиться физически к весне, вы играете за честь клуба и за свое профессиональное будущее. Фанаты верят в «Кремень»!


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Upson:
Сьогодні, 18:10

Цитата: Juja

Ребята, просто достаточно собраться в бане, попариться, поговорить по душам, прошлое оставить в прошлом, и в следующем году выйти и показать себя единым коллективом на поле, настоящей командой. В футбол играть умеете, главное – качественно подготовиться физически к весне, вы играете за честь клуба и за свое профессиональное будущее. Фанаты верят в «Кремень»!

кто там играть то умеет ? тебе прямым текстом написали что команда никому не нужна и будет существовать только молодёжка до 21 года которая будет играть в лучшем случае во второй лиге , еще и с тренером физруком 


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Хатаб:
Сьогодні, 19:18

Давайте інтервью з Ковніром.


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