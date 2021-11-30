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Кременчук, Культура, Афіша

Філобутоністка Ольга Івушкіна проведе майстер-клас для кременчужан

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 363

 

Жінка створює іграшки і колекціонує ґудзики

Днями в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка майстрині з виготовлення іграшок та колекціонерки-філобутоністки Ольги Івушкіної під назвою «Світ людини». На ній представлені різні роботи авторки – це іграшки, картини, а також велика колекція ґудзиків.

Філобутоністка Ольга Івушкіна показала кременчужанам потаємну колекцію
Виставка Ольги Івушкіної буквально зігріта любов’ю до життя, до природи, до людей. Її роботи дарують посмішку, здивування, знайомлять з філобутоністикою – колекціонуванням ґудзиків. Представлені творіння – захоплення всього життя Ольги Олексіївни. Вони будуть цікаві дорослим і особливо – дітям, – йдеться в дописі на сторінці у фейсбуці краєзнавчого музею.

Майстриня Ольга Івушкіна з радістю зустрінеться з відвідувачами і проведе для них майстер-клас. Для цього усім бажаючим треба звертатися за тел. 3-91-05, тоді сформують групу і домовляться з авторкою щодо часу проведення майстер-класу.

Виставка працюватиме до 30 грудня. Музей приймає відвідувачів кожного дня, крім середи, з 9.00 до 16.30. 25 грудня – вихідний (святковий) день.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мастер-класс Краеведческий музей игрушки выставка коллекция
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