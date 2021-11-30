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Патрульні у Кременчуці врятували пенсіонерку від пожежі

Сьогодні, 18:14 Переглядів: 582

 

Жінка не могла рухатись

Днями патрульні отримали повідомлення про пожежу в одній з багатоповерхівок на вулиці Київській. Інспектори разом з рятувальниками прибули на місце та побачили дим, що поширювався під'їздом з квартири. Охоронці порядку почали голосно стукати у зачинені зсередини двері, але їм ніхто не відчинив. Однак сусіди стверджували, що 80-річна власниця оселі не могла нікуди піти та перебуває удома.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, підозрюючи, що жінці стало зле, патрульні разом з працівниками ДСНС прийняли рішення потрапити до помешкання через балкон, скориставшись драбиною.

Завдяки оперативності та професіоналізму вдалось уникнути трагічних наслідків, адже на кухні лежала господарка, яка не могла рухатися та ледь говорила. Остання розповіла, що під час перебування на кухні втратила свідомість та впала на підлогу, а їжа, що була на вогні, почала горіти.

Поліцейські та рятувальники винесли потерпілу з задимленого помешкання на вулицю, де на неї вже чекали лікарі, котрі надали їй медичну допомогу та госпіталізували. Наразі її життю нічого не загрожує.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція
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