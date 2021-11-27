«Кремінь» перервав безгольову серію, але з «чорною смугою» невдач пішов на зимову перерву

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 163

Сьогодні, 27 листопада, футбольний клуб «Кремінь» зіграв останній матч у цьому році перед зимовою перервою. Підопічні Романа Локтіонова здійснили виїзд до Львова, де зіграли проти тернопільської Ниви». Попри невдачу нашим хлопцям вдалося перервати безгольову серію, яка тривала 293 хвилини, а також зіграти у результативному матчі де забили найбільше голів цього сезону.

«Нива» Т – «Кремінь» - 4:2

Голи: Різник 24, Кисленко 37, Кисленко 46, Дедух 75 - Мурашов 32, Галата 68

Попередження: Різник 45+2, Мороз 51, Вовченко 58 - Товкач 37, Д.Сидоренко 52, Бойко 63, Ульянов 84

«Нива» Т: Механів, Хруставка, Зінь, Вовченко, Дворовенко (Скакун 39), Мороз, Бичек (Дедух 55), Козак (Проців 72), Малащук (Семенина 63), Різник (Кобеля 86), Кисленко. Запасні: Жупанський, Демчук, Стельмащук, Васько, Волохатий, Мамешев. Головний тренер: Андрій Купцов

«Кремінь»: Єрмолов, Товкач, Д.Сидоренко, Ульянов, В.Сидоренко, Алізаде, Сейтхалілов, Білоус (Галоян 46), Мурашов (Навроцький 75), Бойко (Молько 66), Галата. Запасні: Третяк. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

«Кремінь» зазнає чергової поразки та зі смугою невдач завершує осінню частину чемпіонату на останньому місці в турнірній таблиці.