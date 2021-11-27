«О кафе, гараже и заборе-раздоре»

Предыстория

На Раковке есть такое кафе-бар, «Молодежное» называется. В былые совковые времена имело популярность вкусной столовкой и кафешкой с вкусняшками. Очень нравились ее сладкие взбитые сливки и мороженное в чашах с натуральными наполнителями (тертый шоколад, разнообразные фруктовые сиропы, дробленые орехи…). Но потом пришел он… совковый пиз..ц. Кафе закрылось и долгое время стояло тупо, как здание, где можно было в СТАЛКЕРОВ поиграть. Так, здание простояло до 2000 года.

С приходом 21-го века на район пришел и пан Б, который взял и арендовал хозяйство. И стало на районе одним кабаком больше. Название новый хозяин оставил прежнее «Молодежное». С ростом доходов от прибыли работы сего заведения росли и территориальные аппетиты владельца бара. И решил он хапнуть земельки побольше. Только где ее взять? Прямо – дорога, справа – дорога, слева – дом жилой! … Тут вопрос зашел в тупик.

«Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать»

- ЭВРИКА! Сзади!

- А что у нас сзади?

- Дорога!

- Дорога? Ну и хрен с ней. Фокус покус - дорога есть, и, о-ля-ля, высокий забор, и дороги нет.

- А где дорога? А нет дороги. И теперь уже в тупике не «земельный вопрос», а зашла в тупик, в прямом смысле этого слова, дорога к дому!





Забор преткновения

Не было бы байки, если бы жители дома не обратились с заборным вопросом к слугам Витальки.

Так начиналась история

Пацан сказал, пацан ... забыл!

В том же 2016-м, пришли слуги Витальки к единому решению. Требования «врагов забора» удовлетворить. Но удовлетворить так, чтобы не ущемить интересы и аппетиты хозяина бара. Решили - забор не трогать, а новую дорогу построить в обход забора. Финансирование укладки дороги к дому возложил на себя лично хозяин бара, пан Б. Видать был закадровый договорняк. На все про все дали хозяину бара и отцу дороги новой два года, а то знай-знай, сделают ему нагоняй.

«Хто всрався? Невiстка!»

В нашей истории роль так званой, невестки, сыграл старенький, ржавенький, гараж, который случайно по случаю оказался рядом с местом конфликта.

Прошло пять лет – а дороги все нет!

А как же так. Кто ж за базар ответит? С кого спрос?

Как говориться, смотри по сторонам, ответ рядом, а моет и под носом. Так и случилось. Ответ оказался как раз под … забором. Это все он, вросший корнями металлолом! И в новой байке от Витальки, которую он пером в историю вписал, вопрос уперся не в забор, а в гараж.

Читая эти строки, в голове складывается автопортрет их автора в образе ожившего пугала из сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» - Страшилы, чьё заветное желание — получить мозги.

Из песни слов не выкинешь

Разберем писульки от Витальки, так сказать «по нотам».

«У ході обстеження прибудинкової території встановлено, що заїзд на внутрішньодворову територію відбувається з вулиць Правобережної та Шкільної. Проте заїзд у двір зі сторони кафе «Молодіжне» є ускладненим із-за встановлених бордюрів та відсутності поворотного майданчику (прямий кут).»

Тут стоит заметить важную деталь – бордюр. Выходит, бордюр есть, но дороги нет? Смотрю в книгу – вижу фигу?

Справка для Витальки: Бордюр (он же поребрик) - изделие, строительный материал, применяемый как невысокая каменная изгородь тротуара со стороны проезжей части дороги, разделитель между проезжей частью и тротуаром, велодорожкой и так далее.

Далее по тексту: «Капітальна бетонна огорожа кафе «Молодіжне» не є перешкодою для вільного доступу до під’їздів мешканців будинку № 4 по пров. Правобережному… Крім того, виявлено встановлений на внутрішньодворовій території будинку, поблизу паркану кафе «Молодіжне» металевий гараж, який перешкоджає витоку дощових вод від будинку до каналізаційних колекторів.»

Тут меня порвало! Бордюр есть, дороги нет, забор не причем, но сука виноват гараж!?

«Кто ж его посадит, он же памятник!»

Это первая фраза из экранного шедевра совковых времен «Джентльмены удачи», которая пришла в голову, в момент взрыва мозга от реальной картинки сопоставив прочитанное с реальной картинкой в натуре. И этот «мужик, в пиджаке, сидящий», явно вписываться в наш сюжет, так сказать «картину маслом».

К слову, об искусстве!

Местный художник, Сергей Брыльов, вписал в историю нашего «цапа відбавуйла» и героя сей истории – НАШ ГАРАЖ! Свой росписью «Синиця зі смартфоном» он привлек внимание к существеннее на «Раковка-сити» ранее незаметного старичка-гаража.

В этом же 2021-ом этот объект был замечен Юнеско и согласно Конвенций «Об охране нематериального культурного наследия» и «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» гараж с муаром был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО* (жарт).

В заключении стоит перечислить тех, кто влил в Витальку инородное мнение: «Забор не причём, виноват гараж!», цитата из текста: «… питання, підняті у зверненні, вивчались комісійно з виїздом на місце за участю представників управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, управління контролю за станом благоустрою, Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, ТОВ «Місто для людей Кременчук» у присутності директора ТОВ «Ю.М.Б.Лімітед».

Точка. Занавес. То ли еще будет