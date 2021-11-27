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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі батьки вчергове пікетуватимуть мерію через зрив ремонтів в дитсадках

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 243

 

Проблеми в освіті все ті ж

У вівторок, 30 листопада, об 11.00 під мерією відбудеться черговий батьківський мітинг, стосовно зриву графіку ремонту дитячих садочків. 

На захід кличуть усіх, хто не згоден з рішеннями міської влади.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мітинг батьки дитсадки термомодернізація графік
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