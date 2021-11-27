Кременчуцькі батьки вчергове пікетуватимуть мерію через зрив ремонтів в дитсадках

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Проблеми в освіті все ті ж
У вівторок, 30 листопада, об 11.00 під мерією відбудеться черговий батьківський мітинг, стосовно зриву графіку ремонту дитячих садочків.
На захід кличуть усіх, хто не згоден з рішеннями міської влади.
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