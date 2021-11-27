У Кременчуці поліція закрила підпільний ігровий зал

У Кременчуці правоохоронці припинили протиправну діяльність підпільного ігрового залу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
До поліції Полтавщини надійшла оперативна інформація від громадян про незаконну діяльність ігрового залу в нежитловому приміщенні одного з багатоквартирних будинків. У ході подальшої перевірки, отримана інформація підтвердилася.
На підставі отриманого дозволу суду, слідчі обласного апарату поліції та оперативники УВБ, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели санкціонований обшук за вказаною адресою.
За даним фактом поліцією розслідується кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.