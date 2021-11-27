У Кременчуці поліція закрила підпільний ігровий зал

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Він працював в одному з багатоквартирних будинків

У Кременчуці правоохоронці припинили протиправну діяльність підпільного ігрового залу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

До поліції Полтавщини надійшла оперативна інформація від громадян про незаконну діяльність ігрового залу в нежитловому приміщенні одного з багатоквартирних будинків. У ході подальшої перевірки, отримана інформація підтвердилася.

На підставі отриманого дозволу суду, слідчі обласного апарату поліції та оперативники УВБ, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели санкціонований обшук за вказаною адресою.

- У ході обшуку поліцейські виявили та припинили діяльність підпільного грального закладу, розрахованого на 14 гральних місць. Під час проведення слідчих дій у закладі перебувало 6 гравців та адміністраторка. Із місця вчинення правопорушення слідчими вилучено 15 одиниць комп’ютерної техніки, відеореєстратор, списки клієнтів, телефон адміністратора та грошові кошти, здобуті шляхом протиправної діяльності, - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом поліцією розслідується кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.