Як хлібний бунт громади у Кременчуцькому районі вилився у розстріли та роки ув’язнення

У жовтні 1930 року 10 мешканців села Кам’яні Потоки Кременчуцького району заарештували за масове підбурення селян, опір місцевій владі та партійному активу села у проведенні опису їхнього майна і невиконання хлібопостачання державі.
Як пише пресслужба Управління СБУ в Полтавській області, один з фігурантів справи говорив:
За непокору владі всі учасники бунту були засуджені до різних термінів ув’язнення, а організатори – Демид Савелійович Зотов та Анастасія Савеліївна Зотова – розстріляні.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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