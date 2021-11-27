Як хлібний бунт громади у Кременчуцькому районі вилився у розстріли та роки ув’язнення

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 498

У жовтні 1930 року 10 мешканців села Кам’яні Потоки Кременчуцького району заарештували за масове підбурення селян, опір місцевій владі та партійному активу села у проведенні опису їхнього майна і невиконання хлібопостачання державі.

Як пише пресслужба Управління СБУ в Полтавській області, один з фігурантів справи говорив:

«Вот видите как у нас государство строится, всё на наших плечах, свободы нет нашему крестьянину, нас хотят разделить на категории, кулаки, середняки и бедняки, чтобы легче было нас давить. Нам говорят, что строятся заводы, а где же результаты, хлеб у нас забирают за бесценок, товаров нет, кормят нас завтраками…».

За непокору владі всі учасники бунту були засуджені до різних термінів ув’язнення, а організатори – Демид Савелійович Зотов та Анастасія Савеліївна Зотова – розстріляні.