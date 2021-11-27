На Полтавщині судитимуть водія, який намагався підкупити поліцейського

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 287

Щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 51-річний житель Миргородського району пішов на злочин. Чоловік отримав обвинувачення у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Порушника викрили наприкінці жовтня, під час надання неправомірної вигоди інспекторам сектору реагування патрульної поліції відділення №1 (Гадяч) Миргородського райвідділу. За допомогою хабаря водій прагнув переконати поліцейських не складати адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

Окрім того, відносно водія склали протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння, а також вручили йому постанову про накладення штрафу за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Слідчий відділення поліції №1 Миргородського райвідділу, за процесуального керівництва Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури, спрямував обвинувальний акт до суду на розгляд справи по суті.

Нагадаємо, за надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінальний кодекс України передбачає від 17 тисяч до 68 тисяч гривень штрафу або від двох до чотирьох років обмеженням чи позбавлення волі.