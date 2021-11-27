Рейтинг: Динаміка ставлення українців до Голодомору 1932-33 рр

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 449

Вибіркова сукупність: 1600 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Терміни проведення: 19-21 листопада 2021 р

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення

Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% – взагалі не знають. Вищий рівень обізнаності серед мешканців Заходу, старшого покоління виборців партій ВО «Свобода», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Сила і честь», «Українська стратегія».

85% зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. 13% – заперечують це. Останніх найбільше на Сходу та Півдні (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців партій «Опозиційна платформа – За життя», партії Мураєва «Наші», партії Шарія.

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Й.Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, 2008 – 43%) та загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 – 39%, 2008 – 38%). Ще 17% (у 2018 – 28%, 2008 – 23%) покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% (у 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на вище керівництво Радянської України. Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% (у 2018 – 5%, у 2008 році – 11%).

Про особисту провину Й.Сталіна та вищого керівництва СРСР у організації Голодомору в Україні, частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість щодо природніх причин Голодомору частіше висловлювалися мешканці Півдня та Сходу. Твердження про природні причини найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид.

За останні роки зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 рр.: у 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%. Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям: у 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%. Ініціатива щодо проведення суду над винуватцями геноциду користуються більшою підтримкою на Заході та у Центрі. Натомість ідея щодо виплати компенсацій родинам, що зазнали страждань від Голодомору користується приблизно однаковою підтримкою у всіх регіонах країни.

3 31% до 43% зросла кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсацiї громадянам України, якi постраждали вiд Голодомору 1932-33 рр., та членам їх сiмей, має Росія (у 2018 – 31%, у 2018 – 43%). Також зросла і кількість тих, хто вважає, що фінансові зобов’язання перед родинами потерпілих мають нести держава Україна (2018 – 10%, 2021 – 18%), або Організація об’єднаних націй (2018 – 12%, 2021 – 17%). Тих, хто вважає, що виплачувати компенсації має Росія найбільше на Заході, серед старшого покоління, виборців партій «Європейська солідарність» та ВО «Свобода». Натомість на Півдні та Сході покладають ці можливі фінансові зобов’язання як на Росію, так і ООН, та державу Україна. Кожен четвертий-п’ятий у південно-східних регіонах вагався з відповіддю на це питання.