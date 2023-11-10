Для Кременчуцького перинатального центру планують виділити 1,4 млн гривень на ремонт

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Для Кременчуцького перинатального центру II рівня планують виділити з міського бюджету 1,4 млн гривень на ремонт. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 10 листопада.

У перинатальному центрі у 2021 році за кошти субвенції з державного бюджету розпочався, але не був завершений капітальний ремонт операційного блоку пологового корпусу.

Відповідно до актуалізованої проєктно-кошторисної документації, для завершення повного комплексу робіт в операційному блоці необхідні кошти у сумі 1 367 185 гривень.

Крім того, планують виділити 359 938 гривень на встановлення у Кременчуцькому перинатальному центрі дизельного електрогенератора як резервного джерела живлення.