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Кременчук, Воїни світла

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з воїном Олегом Павленком

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 159

 Вічна шана загиблому захиснику України 

8 листопада у Кременчуцькому районі попрощалися із полеглим на російсько-українській війні захисником Олегом Павленком. Військовий загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області. 

На Авдіївському напрямку загинув 26-річний лейтенант з Кременчуччини Олег Павленко

 

Народився Олег Миколайович Павленко 12 січня 1997 року в селі Сиротенки Глобинського району Полтавської області.

У 2003 році пішов до 1-го класу в с. Сиротенки, у 2007 році перейшов до 5 класу Манжеліївської ЗОШ, яку закінчив у 2014 році. У цьому ж році вступив на навчання до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «економіка».

У 2016 році вступив на військову кафедру при цьому ж університеті. Закінчивши її у 2018 році, отримав військове звання «молодший лейтенант», офіцер запасу, склав присягу. З 2017 року пішов працювати, одружився, почав будувати життя.
17 лютого 2023 року Олег був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Під час служби отримав звання «лейтенант», був командиром кулеметного взводу, який входив у 407 Полтавський окремий стрілецький батальйон 1-ї стрілецької роти військової частини А-4895.

У жовтні 2023 року був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади. Більше 8 місяців Олег боронив Україну та визволяв нашу землю від російських загарбників.

 

— Наш земляк був мужнім та відповідальним бійцем, командиром, вірно служив народові України. Та, на жаль, не судилось побачити нашому Новітньому Герою довгоочікувану Перемогу над ворогами…. Жодні слова не зменшать біль утрати рідних бійця. Вся Глобинська громада поділяє втрату та невимовний біль, висловлює щирі співчуття родині та близьким захисника. Нехай світлі спогади про Олега завжди будуть сильнішими за смерть… Вічна слава та доземний уклін Герою України за його подвиг, — повідомляють у пресслужбі Глобинської громади. 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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