Комунальники Горішніх Плавнів дбають про красу та благоустрій

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Колектив КП «СпецЕко» продовжує виконувати планові заходи, спрямовані на впорядкування зелених територій і зон відпочинку для містян. Зокрема, збирають і вивозять опале листя, виконують санітарну, омолоджуючу та фігурну обрізку дерев. Про першочергові завдання цієї осені, які стоять перед комунальним підприємством «Спецеко» міста Горішні Плавні повідомляє видання «Хроніки тижня».

А ще облаштовують газони та квітники, висаджують багаторічні рослини, обробляють їх від шкідників. Восени спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт.

«Потрібно прибирати опале листя, обрізати, удобрювати рослини, а ще готувати їх до зими. Вся ця робота вимагає не лише часу, спеціальних інструментів, але й певних умінь, досвіду й знань, — наголошує начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк. — Зараз триває щоденна «боротьба» з опалим листям, оскільки перебіг осінніх температур цьогоріч дуже лагідно впливає на дерева, листопад дуже повільний. Це насправді додає нам роботи, але працівники дільниці справляються».

Триває прибирання територій вулично-дорожньої мережі від опалого листя. Це переважно ручна праця, до якої долучається спецтехніка, зокрема, садовий пилосос. За його допомогою причіп наповнюється листям, яке потім вивозиться до визначеного місця на міському полігоні твердих побутових відходів для утилізації. Зазвичай, це особливо стосується збирання і навантаження листя каштанів, аби зменшити ймовірність зараження цих дерев мінуючою міллю, з якою озеленювачі міста системно борються, використовуючи інсектициди.

До того ж опале листя своєчасно прибирається з вулично-дорожньої мережі для того, щоб запобігти його попаданню через решітки в зливову каналізацію і не зменшити прохідність води під час дощів. Розпочався сезон омолоджуючої та санітарної обрізки дерев, формування крон із використанням автопідіймача. Також проводиться обрізка сухих гілок та видалення сухостою.

«Видалення дерев виконується в установленому порядку — згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах“ від 1 серпня 2006 року та з дозволу Державної екологічної інспекції в Полтавській області й обов’язково за підписом міського голови», — зауважила Юлія Гаврилюк. А за заявками мешканців зараз тривають роботи осіннього періоду з обрізки кущів та зрізання порості на прибудинкових територіях.

Продовжується топіарна або фігурна стрижка ялівців і туй у районі будівлі міської ради. Виконано обрізку дерев біля школи та в районі колишнього лісництва в Салівці, в районі кладовища Келеберди. Триває профілактична обробка дерев і кущів від захворювань та зимуючих шкідників. Застосовуються різноманітні фунгіциди, зокрема, мідний і залізний купорос для обробки стовбурів і крони дерев.

«Застосовуємо таблетки препарату „Ініціатор“ для довготривалого захисту рослин від комах і забезпечення підживлення поживними речовинами (азотом, фосфором, калієм та магнієм) через корені, — розповіла Юлія Гаврилюк. — Чистимо і готуємо лунки дерев, які були висаджені 1-3 роки тому, до зими. Зрізали нижні гілки на соснах, зробили навколо них лунки та підживили добривами вічнозелені дерева в районі ДЮСШ № 1».

Також засіяли травою окремі невеликі ділянки газонів по проспекту Героїв Дніпра, зокрема, з парної сторони, де встановили нові бордюри. Крім того, вулицею Добровольського та в інших локаціях були облаштовані місця для паркування. Наразі завершується формування нової клумби в районі скверу Ferrexpo. Як зазначила Юлії Гаврилюк, рослини для неї «збирали з усього міста». Переважну більшість взяли із клумб, розташованих перед будівлею Центру ПМСД.

«Клумба оригінального дизайну з використанням каменів різної форми і кори дерев гармонійно доповнює міський простір, що постійно реконструюється вздовж проспекту Героїв Дніпра. Формуючи нову клумбу, ми намагалися створити сквер Ferrexpo в мініатюрі. Головна наша складність полягала в тому, щоб не пошкодити систему автоматичного поливу зелених насаджень», — наголосила Юлія Гаврилюк.

Вона також вказала, що попереду останнє косіння, аерація (проколювання дернини на певну глибину для провітрювання грунту) і скарифікація (вичісування сухої трави) газонів скверу Ferrexpo — для насичення повітрям і забезпечення інтенсивного росту трави навесні.

Не припиняється робота з прибирання міських територій, закріплених за комунальним підприємством «СпецЕко»: парків, скверів, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара. Приділяється увага ремонту малих архітектурних форм, які розміщені в різних мікрорайонах міста. Окремі з них нещодавно відремонтували на території «Дитячого містечка» по проспекту Героїв Дніпра. Продовжуються роботи з прополювання й упорядкування клумб по всій території міста, підготовка кущів і багаторічних квітів до зими, пересаджування злакових рослин із великих клумб на територію скверу, де встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку. Небайдужі містяни принесли цибулини

нарцисів, їх висадили біля Палацу культури й творчості, на розподільчій смузі по проспекту Героїв Дніпра, біля пам’ятного знаку жертвам катастрофи на ЧАЕС та монументу Кобзаря. Юлія Гаврилюк подякувала мешканцям за бажання прикрашати місто.