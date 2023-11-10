Комунальники Горішніх Плавнів дбають про красу та благоустрій

Колектив КП «СпецЕко» продовжує виконувати планові заходи, спрямовані на впорядкування зелених територій і зон відпочинку для містян. Зокрема, збирають і вивозять опале листя, виконують санітарну, омолоджуючу та фігурну обрізку дерев. Про першочергові завдання цієї осені, які стоять перед комунальним підприємством «Спецеко» міста Горішні Плавні повідомляє видання «Хроніки тижня».
А ще облаштовують газони та квітники, висаджують багаторічні рослини, обробляють їх від шкідників. Восени спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт.
Триває прибирання територій вулично-дорожньої мережі від опалого листя. Це переважно ручна праця, до якої долучається спецтехніка, зокрема, садовий пилосос. За його допомогою причіп наповнюється листям, яке потім вивозиться до визначеного місця на міському полігоні твердих побутових відходів для утилізації. Зазвичай, це особливо стосується збирання і навантаження листя каштанів, аби зменшити ймовірність зараження цих дерев мінуючою міллю, з якою озеленювачі міста системно борються, використовуючи інсектициди.
До того ж опале листя своєчасно прибирається з вулично-дорожньої мережі для того, щоб запобігти його попаданню через решітки в зливову каналізацію і не зменшити прохідність води під час дощів. Розпочався сезон омолоджуючої та санітарної обрізки дерев, формування крон із використанням автопідіймача. Також проводиться обрізка сухих гілок та видалення сухостою.
Продовжується топіарна або фігурна стрижка ялівців і туй у районі будівлі міської ради. Виконано обрізку дерев біля школи та в районі колишнього лісництва в Салівці, в районі кладовища Келеберди. Триває профілактична обробка дерев і кущів від захворювань та зимуючих шкідників. Застосовуються різноманітні фунгіциди, зокрема, мідний і залізний купорос для обробки стовбурів і крони дерев.
Також засіяли травою окремі невеликі ділянки газонів по проспекту Героїв Дніпра, зокрема, з парної сторони, де встановили нові бордюри. Крім того, вулицею Добровольського та в інших локаціях були облаштовані місця для паркування. Наразі завершується формування нової клумби в районі скверу Ferrexpo. Як зазначила Юлії Гаврилюк, рослини для неї «збирали з усього міста». Переважну більшість взяли із клумб, розташованих перед будівлею Центру ПМСД.
Вона також вказала, що попереду останнє косіння, аерація (проколювання дернини на певну глибину для провітрювання грунту) і скарифікація (вичісування сухої трави) газонів скверу Ferrexpo — для насичення повітрям і забезпечення інтенсивного росту трави навесні.
Не припиняється робота з прибирання міських територій, закріплених за комунальним підприємством «СпецЕко»: парків, скверів, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара. Приділяється увага ремонту малих архітектурних форм, які розміщені в різних мікрорайонах міста. Окремі з них нещодавно відремонтували на території «Дитячого містечка» по проспекту Героїв Дніпра. Продовжуються роботи з прополювання й упорядкування клумб по всій території міста, підготовка кущів і багаторічних квітів до зими, пересаджування злакових рослин із великих клумб на територію скверу, де встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку. Небайдужі містяни принесли цибулини
нарцисів, їх висадили біля Палацу культури й творчості, на розподільчій смузі по проспекту Героїв Дніпра, біля пам’ятного знаку жертвам катастрофи на ЧАЕС та монументу Кобзаря. Юлія Гаврилюк подякувала мешканцям за бажання прикрашати місто.
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