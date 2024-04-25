Для Кременчуцького перинатального центру планують виділити ще понад 1,5 млн грн

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 246 Коментарів: 1

Раніше з міського бюджету вже виділяли 1,4 млн грн на завершення капітальних робіт в операційному відділенні

Для Кременчуцького перинатального центру II рівня хочуть виділити 1 млн 536 тисяч гривень на завершення капітального ремонту в операційному блоці, у кімнатах та на обладнання закладу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 25 квітня.

На завершення ремонту спрямують понад 1,2 млн грн, на обладнання — 330 тисяч гривень, розповів під час засідання міський голова Кременчука Віталій Малецький. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Тоді ж, у січні, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін».

У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.