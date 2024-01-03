Для завершення ремонту операційного відділення у пологовому шукатимуть нового підрядника — мер

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 332

Нині капітальні роботи операційного відділення Кременчуцького перинатального центру виконані на 90%, втім з підрядником договір розірвали. За словами Віталія Малецького, підрядник не виконав роботи у зазначені терміни

Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році. Втім, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині ремонт виконано тільки на 90%.

— Будемо завершувати капітальний ремонт операційного відділення, яке розташоване на 5 поверсі. Там виконано робіт на 90%. Тендер з попереднім учасником розірвано. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін. Це було саме на початку війни, — каже мер міста.

Нагадаємо, операційний блок акушерського відділення Кременчуцького перинатального центру не ремонтувався з 1991 року, тож потребував модернізації. У листопаді 2023 року на ремонт планували виділити 1,4 млн гривень з міського бюджету.