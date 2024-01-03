Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Для завершення ремонту операційного відділення у пологовому шукатимуть нового підрядника — мер

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 332

 

Нині капітальні роботи операційного відділення Кременчуцького перинатального центру виконані на 90%, втім з підрядником договір розірвали. За словами Віталія Малецького, підрядник не виконав роботи у зазначені терміни

Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році. Втім, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині ремонт виконано тільки на 90%.

— Будемо завершувати капітальний ремонт операційного відділення, яке розташоване на 5 поверсі. Там виконано робіт на 90%. Тендер з попереднім учасником розірвано. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін. Це було саме на початку війни, — каже мер міста.

Нагадаємо, операційний блок акушерського відділення Кременчуцького перинатального центру не ремонтувався з 1991 року, тож потребував модернізації. У листопаді 2023 року на ремонт планували виділити 1,4 млн гривень з міського бюджету

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук медицина перинатальний центр ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх