Для завершення ремонту операційного відділення у пологовому шукатимуть нового підрядника — мер

Нині капітальні роботи операційного відділення Кременчуцького перинатального центру виконані на 90%, втім з підрядником договір розірвали. За словами Віталія Малецького, підрядник не виконав роботи у зазначені терміни
Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році. Втім, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині ремонт виконано тільки на 90%.
Нагадаємо, операційний блок акушерського відділення Кременчуцького перинатального центру не ремонтувався з 1991 року, тож потребував модернізації. У листопаді 2023 року на ремонт планували виділити 1,4 млн гривень з міського бюджету.
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