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Кременчук, Гроші

У Кременчуці бюджетники почнуть отримувати зарплати: хто саме і коли

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 223

Коли саме виплатять освітянам зарплати, залежить від бухгалтерії

З 5 січня бюджетники Кременчука почнуть отримувати зарплати. Першими профінансують освітян, з 7 січня — працівників комунальних установ. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 січня.

За його словами, нині місцевий бюджет має понад 9 млн грн, щоб виплатити зарплати для робітників навчальних закладів.

— Усе залежить від того, як якісно спрацює централізована бухгалтерія департаменту освіти і кожен бухгалтер у садочку, у школі на своєму робочому місці, — сказав Малецький.

Нагадаємо, 2 січня Віталій Малецький розповів, що робітники двох садочків — № 3 і № 5 — вже отримали зарплати за грудень, а іншим виплатили аванс.

Що передувало?

Через кредиторську заборгованість у понад 200 млн грн бюджетники Кременчука вчасно не отримали зарплати за листопад та грудень 2023 року. Під кінець останнього місяця року мер заявив, що усі бюджетники міста отримали аванс за грудень.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Depositphotos
Теги: зарплата
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