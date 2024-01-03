У Кременчуці бюджетники почнуть отримувати зарплати: хто саме і коли

З 5 січня бюджетники Кременчука почнуть отримувати зарплати. Першими профінансують освітян, з 7 січня — працівників комунальних установ. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 січня.
За його словами, нині місцевий бюджет має понад 9 млн грн, щоб виплатити зарплати для робітників навчальних закладів.
Нагадаємо, 2 січня Віталій Малецький розповів, що робітники двох садочків — № 3 і № 5 — вже отримали зарплати за грудень, а іншим виплатили аванс.
Через кредиторську заборгованість у понад 200 млн грн бюджетники Кременчука вчасно не отримали зарплати за листопад та грудень 2023 року. Під кінець останнього місяця року мер заявив, що усі бюджетники міста отримали аванс за грудень.
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