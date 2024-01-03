Відсьогодні у Кременчуці запрацював дитячий садочок №74

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 135

Одна група прийматиме дітей на цілий день, а інші групи працюватимуть дистанційно

Сьогодні, 3 січня, відновив роботу Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 74. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Садочок працюватиме у змішаній формі, у власному приміщені.

В ньому діятиме одна група на 20 дітей в режимі цілого дня — з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Інші групи працюватимуть дистанційно.

Під час повітряних тривог вихованці закладу разом із працівниками перебуватимуть в укритті Кременчуцького ліцею № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя.

За додатковою інформацією можна звернутися до директора ЗДО № 74 Лариси Іванівни Павленко, 098-389-09-74.

Раніше ми повідомляли, які дитячі садки реорганізують у Кременчуці, та проводили опитування, що про це думають містяни.

Нагадаємо, що на встановлення системи автосигналізації й системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією у ЗДО № 74 з міського бюджету виділили 437 тис. грн.