«На цей рік по заробітній платі на медичну галузь ми передбачаємо мінімальні суми», — Віталій Малецький

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 218

У Кременчуці більшість медичних закладів покривають виплати заробітніх плат співробітникам самостійно, розповів 2 січня міський голова Віталій Малецький. Нагадаємо, з 2018 року в Україні триває медична реформа за якою «гроші йдуть за пацієнтом». Мер міста каже, у грудні муніципальної надбавки не було, окрім стоматології та невеликих підрозділів.

— Коштів НСЗУ, які йдуть на зарплату, їх вистачає. На цей рік по зарплаті на медичну галузь ми передбачаємо мінімальні суми. Це по ургентним лікарням, які працюватимуть. Це Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», шкірно-венерологічний диспансер, по дитячій стоматології повністю закриваємо зарплати, бо там, на жаль, немає фінансування НСЗУ, — каже Малецький.

Усім іншим лікарням мер радить ефективніше працювати з Національною службою здоров’я України.

— По всім іншим лікарням поставлено завдання більш ефективно працювати з національною службою, закривати якомога більше пакетів. Наприклад, пологовий з цим добре справляється. По деяким лікарням є питання, — підсумував міський голова.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Лікарні відновного лікування пропонують оплатити послуги за номером приватної банківської карти. Віталій Малецький анонсував перевірку медзакладу відповідними службами.