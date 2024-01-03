«На цей рік по заробітній платі на медичну галузь ми передбачаємо мінімальні суми», — Віталій Малецький

Лікарням міста поставлене завдання більш ефективно працювати з Національною службою здоров’я України
У Кременчуці більшість медичних закладів покривають виплати заробітніх плат співробітникам самостійно, розповів 2 січня міський голова Віталій Малецький. Нагадаємо, з 2018 року в Україні триває медична реформа за якою «гроші йдуть за пацієнтом». Мер міста каже, у грудні муніципальної надбавки не було, окрім стоматології та невеликих підрозділів.
Усім іншим лікарням мер радить ефективніше працювати з Національною службою здоров’я України.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у Лікарні відновного лікування пропонують оплатити послуги за номером приватної банківської карти. Віталій Малецький анонсував перевірку медзакладу відповідними службами.
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