У Кременчуці лунають вибухи

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 290

Повітряні Сили раніше повідомляли про російські безпілотники над містом *фото ілюстративне

Сьогодні, 7 вересня, близько 09.57 у Кременчуці пролунали вибухи. Попередньо у Повітряних Силах попереджали про російський безпілотник поблизу міста. Офіційної інформації про вибухи наразі немає. Повітряна тривога в області продовжується. О 10.05 в області оголосили відбій повітряної тривоги. Нагадаємо, цієї ночі на Полтавщині сили ППО збивали ворожі безпілотники. Загалом мобільним вогневим групам вдалося збити 58 із 67 російських дронів.

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