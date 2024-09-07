У Кременчуці лунають вибухи

Повітряні Сили раніше повідомляли про російські безпілотники над містом
*фото ілюстративне
Сьогодні, 7 вересня, близько 09.57 у Кременчуці пролунали вибухи.
Попередньо у Повітряних Силах попереджали про російський безпілотник поблизу міста.
Офіційної інформації про вибухи наразі немає. Повітряна тривога в області продовжується.
О 10.05 в області оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, цієї ночі на Полтавщині сили ППО збивали ворожі безпілотники. Загалом мобільним вогневим групам вдалося збити 58 із 67 російських дронів.
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