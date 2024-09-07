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Уночі на Полтавщині працювало ППО — захисники неба збивали ворожі дрони

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 127

 

Усього за ніч мобільним вогневим групам вдалося збити 58 російських безпілотників  

*фото ілюстративне

Цієї ночі на Полтавщині сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це у ранковому зведенні інформує пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України.

У ніч на 7 вересня армія РФ атакувала Україну 67 безпілотниками. Райони пусків — Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим.

У результаті протиповітряного бою мобільним вогневим групам Сил оборони України вдалося збити 58 повітряних цілей.

 

Щодо інших безпілотників, то у Повітряних Силах зазначають, що 6 із них вийшли з-під контрольного повітряного простору України і полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА були локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Окрім Полтавщини, сили ППО працювали також і у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Херсонській областях.

Наразі повітряна тривога в області продовжується — Повітряні Сили повідомляли про безпілотники із Сумщини у напрямку Полтавщини.

Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала в області і днем раніше.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: ППО повітряні сили безпілотники дрони
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