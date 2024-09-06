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Вночі на Полтавщині протиповітряна оборона збивала дрони

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 244

 Повітряну тривогу за ніч на Полтавщині оголошували 8 разів

У ніч на 6 вересня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Крим). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

У результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збили 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.

Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Повітряну тривогу за ніч на Полтавщині оголошували 8 разів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони
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