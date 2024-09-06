У Полтаві 24-річну жінку дістали живою з-під завалів за добу після влучання — The New York Times

Третього вересня дві російські балістичні ракети влучили в будівлю Інституту зв'язку у Полтаві, заблокувавши бетонними уламками коридори. Курсанти та викладачі, які встигли сховатися в бомбосховищі, залишилися живі, тоді як інші здебільшого загинули або отримали поранення. Свідчення очевидців зібрав The New York Times у репортажах Ендрю Крамера та Марії Вареникової.
Директор інституту Ігор Мацюк розповів, що вибух стався під час занять. Курсанти, які перебували поруч з укриттям, змогли сховатися за дві хвилини між сиреною та влучанням ракет. Ті, хто був далі від сховища, постраждали. Всього вдалося евакуювати понад 1000 осіб. За його словами, два з шести аварійних виходів були заблоковані, а коридори, якими можна було б скористатися для евакуації після вибуху, обвалилися.
Рятувальники, вкриті пилом, витягали тіла загиблих з-під завалів, деякі з постраждалих були без кінцівок. Пожежник Дмитро зазначив, що їхню роботу затримували 13 повітряних тривог за два дні. Шпиталі переповнені пораненими, а в обласній лікарні матері не дозволили побачити свого сина через його нестабільний стан.
Опівдні в середу під завалами рятувальники знайшли 24-річну жінку, вона була непритомна, але жива. Це сталося більш ніж через 24 години після ракетного удару, коли шанси знайти живих були вже незначними.
Містяни активно здавали кров для постраждалих; загалом 255 донорів допомогли забезпечити лікарні кров’ю.
32-річна Валерія Нор, яка побігла до дитячого садка за своєю донькою, розповідає, що навколо були військові та курсанти, деякі з яких були поранені та залиті кров’ю. Вони надавали один одному першу допомогу, а місцеві жителі допомагали. Чоловік Валерії, лікар, побіг надавати допомогу пораненим, поки вона купувала воду для шокованих курсантів.
Нагадаємо, в Інституті зв'язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців. Зараз із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи.
Раніше медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов заявляв про проблеми, які виникли через неякісні турнікети та неготовність персоналу. На це в облвійськадміністрації запевнили, що під час надання медичної допомоги пораненим китайські турнікети не використовувались.
Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. Станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації. 4 вересня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують.
Ракетний удар у Полтаві
Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети. Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
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