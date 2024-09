У Полтаві 24-річну жінку дістали живою з-під завалів за добу після влучання — The New York Times

Третього вересня дві російські балістичні ракети влучили в будівлю Інституту зв'язку у Полтаві, заблокувавши бетонними уламками коридори. Курсанти та викладачі, які встигли сховатися в бомбосховищі, залишилися живі, тоді як інші здебільшого загинули або отримали поранення. Свідчення очевидців зібрав The New York Times у репортажах Ендрю Крамера та Марії Вареникової .

Автор: Руслана Горгола Фото: David Guttenfelder for The New York Time