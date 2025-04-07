У центрі Кременчука не розминулися дві автівки

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7 квітня близько 17.00 в Кременчуці, на перехресті вулиць Сердюка та Шевченка, сталася ДТП за участі двох легковиків. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За попередніми даними, автомобіль Hyundai рухався у своєму ряду, коли інший водій, імовірно на великій швидкості, не втримав дистанцію — в результаті автівки не поділили дорогу й сталося зіткнення.

Аварія трапилась прямо на пішохідному переході, однак на момент зіткнення пішоходів на ньому не було.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці автівка на пустирі збила велосипедиста.