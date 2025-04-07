До центрів рекрутингу звернулося майже 50 тисяч українців, з них 10 тисяч вже приєднуються до ЗСУ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 4

Наразі в Україні працює 49 центрів рекрутингу, проте, на переконання багатьох експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну

За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій, а загальна кількість звернень досягла 49 543. Про це повідомило Міністерства оборони України.

Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у Чернівецькій (43%), Хмельницькій (39%) та Вінницькій (37%) областях.

Наразі в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Зазначимо, що перший центр рекрутингу української армії був відкритий у Львові 12-го лютого 2024 року, Інші центри почали відкривати навесні 2024 року. Докладніше про роботу центрів рекрутингу та їх контакти можна знайти на сайті Міноборони.

Які посади в армії українці найчастіше шукають у центрах рекрутингу — Міноборони

Нагадаємо, сьогодні «Кременчуцький Телеграф» писав, що законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців вже розробили в Міноборони, але досі не зареєстрували у Верховній Раді та пояснив, чому цього не зробили.

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. У Полтавській області тоді було відкрито 5 центрів рекрутингу. А наприкінці серпня минулого року в Кременчуці відкрили ще один центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади.

На переконання багатьох політиків та експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту, так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники та військовослужбовців. І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки

У жовтні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив рішення, яке розширило можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Ця постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП.

В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

У лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.