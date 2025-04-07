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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який щонайменше двічі ударив правоохоронця молотком по голові, коли той приїхав на виклик

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 107

 

Обвинувачений відбувся одним роком умовно

У Кременчуці рік умовно отримав чоловік, який щонайменше двічі вдарив поліціянта молотком по голові. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 2 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що правоохоронці прибули за вказаною адресою на виклик місцевої мешканки, бо її сусід вибивав двері до неї у квартиру. На місці події патрульні встановили, що обвинувачений перебував у під'їзді будинку між 3 та 4 поверхами. При цьому чоловік був п'яний.

Обвинувачений побачив правоохоронців, які перебували при виконанні своїх посадових обов'язків, тож умисно щонайменше двічі вдарив одного із поліціянтів молотком по голові. Поліцейський внаслідок ударів отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани голови. Експертиза оцінила такі побої як легкі травми.

Далі обвинувачений уклав угоду з прокурором, згідно з якою чоловік у повній мірі визнає скоєний ним злочин. Як наслідок чоловіка визнали винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України) та отримав покарання строком на один рік обмеження волі.

Проте суд пом'якшив йому вирок і звільнив від покарання з випробуванням, встановивши один рік іспитового строку.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловік, який вдарив поліціянтку під час виклику, отримав рік умовно.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: молоток напад на поліцейського суд вирок суду
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