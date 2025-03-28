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У Кременчуці чоловік, який вдарив поліціянтку під час виклику, отримав рік умовно

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 147

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, вона отримала легкі тілесні ушкодження — синець на вилиці

25 березня Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок місцевому жителю, який під час домашнього конфлікту вдарив поліцейську. Подія сталася 26 січня у квартирі чоловіка, куди правоохоронці прибули через повідомлення про домашнє насильство. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У рішенні суду вказали, що обвинувачений поводився агресивно та неадекватно реагував на зауваження правоохоронців. У відповідь на прохання припинити насильницькі дії, він ударив поліціянтку кулаком в обличчя. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, вона отримала легкі травми — синець на вилиці.

Між прокурором Кременчуцької окружної прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав провину. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим строком на рік.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в одному з під’їздів будинку на вулиці Вадима Пугачова чоловік побив правоохоронця молотком. Працівник поліції у цей час був на добовому чергуванні і як раз виїхав на повідомлення про вчинення адміністративного правопорушення у цьому будинку.

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Автор: Телеграф Джерело фото: 24tv.ua/ілюстративне
Теги: поліція побиття
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