Сьогодні у Кременчуці патрульні зупинили вже трьох п’яних водіїв

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 23 Коментарів: 1

Мінімальне покарання за керування автівкою у стані сп’яніння — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік

Сьогодні, 28 березня, від початку дня патрульні виявили на дорогах міста вже трьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Керування в стані сп’яніння — неприпустимо. Водій у стані сп’яніння не здатний зреагувати вчасно на зміну дорожньої обстановки, а його увага розсіюється. Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху! – закликають правоохоронці.

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Патрульна поліція нагадала про відповідальність за керування автівкою у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

Нещодавно ми писали, що у ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.

11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

У лютому в Кременчуці п’яний водій спричинив аварію, внаслідок якої травмувалася пасажирка.