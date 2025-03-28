Сьогодні у Кременчуці патрульні зупинили вже трьох п’яних водіїв

Мінімальне покарання за керування автівкою у стані сп’яніння — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік
Сьогодні, 28 березня, від початку дня патрульні виявили на дорогах міста вже трьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
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Патрульна поліція нагадала про відповідальність за керування автівкою у стані сп’яніння:
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Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.
Нещодавно ми писали, що у ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.
11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).
У лютому в Кременчуці п’яний водій спричинив аварію, внаслідок якої травмувалася пасажирка.
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