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Україна, Світ, Війна

В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників — Координаційний штаб

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 139

 

Передали тіла загиблих воїнів із різних напрямків фронту та із російських моргів

В Україну повернули тіла 909 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам. Про це повідомили в Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Загиблі бійці воювали на:

  • Курахівському напрямку;
  • Покровському напрямку;
  • Бахмутському напрямку;
  • Вугледарському напрямку;
  • Луганському напрямку;
  • Запорізькому напрямку.

Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.

 

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських воїнів.

— Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим Героям! — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що обмін тілами загиблих військовослужбовців між РФ та Україною останнього часу проводять регулярно. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним з небагатьох дипломатичних каналів між воюючими країнами. За останні 4 місяці російська сторона передала вдвічі більше тіл, ніж за весь період повномасштабної війни.

Нагадаємо, у лютому ми писали, що Україні вдалося повернути 757 тіл загиблих воїнів.

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В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників — Координаційний штаб 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: воїни світла загиблі на війні обмін захисники
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