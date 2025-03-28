В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників — Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 909 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам. Про це повідомили в Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Загиблі бійці воювали на:
Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських воїнів.
Зазначимо, що обмін тілами загиблих військовослужбовців між РФ та Україною останнього часу проводять регулярно. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним з небагатьох дипломатичних каналів між воюючими країнами. За останні 4 місяці російська сторона передала вдвічі більше тіл, ніж за весь період повномасштабної війни.
Нагадаємо, у лютому ми писали, що Україні вдалося повернути 757 тіл загиблих воїнів.
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