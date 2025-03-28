Робимо щеплення дерев: поради досвідчених садівників

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 56

Щеплення — це спосіб розмноження дерев і кущів за допомогою штучного зрощування частини однієї рослини (прищепи) з іншим (підщепою)

Щеплення дозволяє:

отримати культурну рослину з кореневої порослі або сіянців;

сформувати бажану крону дерев;

замінити один сорт на інший без викорчовування рослини;

омолодити дерево при старінні;

підвищити імунітет рослини, його врожайність, опірність складним кліматичнихм умовам і хворобам.

Прищепа — завжди культурний (сортовий) побіг або брунька. Підщепою ж може виступати старе дерево, сіянець (в т. ч. дичка), коренева поросль.

Способи проведення щеплення

Окуліровка. Метод, що дозволяє прищеплювати сплячу бруньку під кору молодого побігу (не більше 1 см завтовшки). Прищепа повинен бути в довжину не менше 3 см і обов’язково захоплювати «п’яту» — деревину.

Копуліровка. Для щеплення одинакових по товщині прищепи та підщепи використовують цей метод. Зрощувальні частини щільно прикладають один до одного зрізами

За кору. Живці щепи вставляють під кору підщепи, зазвичай це скелетна гілка або стовбур старого дерева. Товщина підщепи в цьому випадку кратно перевищує товщину щепи.

В розріз. Держак щепи повинен мати меншу товщину, ніж підщепа. Прищеплювану гілку, заточену в формі клина, вставляють в бічний розріз, поєднуючи тканини.

В розщеп. Для заміни або відновлення крони плодового дерева підщепу розщеплюють на 2 або 4 частини і вставляють в розщеп аналогічне число живців прищепи.

Зближення. Найменш відомий спосіб, який застосовується для гілок або стовбурів, що перетинаються або дотичних один з одним.

У кожному конкретному випадку садівник повинен підбирати відповідний для нього спосіб щеплення в залежності від наявного для роботи прищепного матеріалу.

Терміни проведення щеплення безпосередньо пов’язані з процесами сокоруху в тканинах рослин. Найбільш успішні роботи, здійснені на піку активності руху соків, але до розпускання бруньок — навесні.

Першими навесні прокидаються сливи, черешні та абрикоси. Крім того, найкращий час для заходу залежить від регіону вирощування і особливостей поточного року. Чим раніше в регіоні настає весна, тим раніше можна починати роботи.

Секрети успішного щеплення

При проведенні робіт слід враховувати:

Швидкість проведення щеплення. Чим швидше будуть з'єднані зрізані частини, тим менше вологи вони втратять, не підсохнуть, а значить — з більшою ймовірністю приростуть. Якщо планується зберігання живців для щепи, то їх упаковують в пакет з вологою тирсою і поміщають в холодне місце з температурою 0 … + 3 градуси.

Операцію здійснюють тільки гострим інструментом. Це гарантує швидке зрощення тканин. Якщо зрізи зроблені неякісно, то успішність прищепних робіт знижується. Крім того, весь інвентар повинен бути знезаражений.

Максимальна сумісність дерев, щеплення яких здійснюється. Важливо дотримуватися загальних правил: подібне прищеплюється з подібним. Тобто кісточкові культури успішно приростуть на кісточкових, а зерняткові — на зерняткових. Щеплення яблуні на вишню або сливу, наприклад, безперспективне.

Прищеплювати слід відразу кілька живців — так підвищуються шанси на успішний результат. Якщо прижилося занадто багато пагонів — досить зрізати або вкоротити зайві.

Місце зрощування рекомендується захистити садовим варом, а для щільної фіксації необхідна обмотка спеціальною стрічкою. Садовий вар або замазка захищають зрізи від попадання спор грибків, бактерій, комах.

Якщо після робіт встановилася надмірно суха, вітряна або сонячна погода, можна обмотати місце щеплення поліетиленовою плівкою, щоб підтримувати необхідну вологість до зрощення тканин. При нормалізації погоди пакет спочатку прорізають для провітрювання, а при зростанні нових пагонів — знімають його.

Особливість кісточкових культур — тонкі гілки з квітковими бруньками. Після цвітіння такі пагони гинуть, не даючи ростових гілок. Тому матеріал для щеплення вибирають товстіший, з кількома бруньками. Використовувати можна тільки здорову щепу і підщепу.

На одну підщепу в кілька етапів можна прищепити кілька різних сортів і навіть культур. Таке дерево здивує абсолютно різними плодами за формою, кольором і смаком, розтягнутим періодом плодоношення, різною лежкістю плодів.