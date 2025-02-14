Україна повернула тіла ще 757 полеглих на війні захисників

До України вдалося повернути тіла ще 757 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема:
Деякі тіла вдалося забрати із моргів на території РФ.
У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.
Далі слідчі правоохоронних органів спільно із експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.
Нагадаємо, наприкінці січня також вдалося повернути 757 тіл загиблих воїнів.
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