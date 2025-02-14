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Україна, Світ, Війна

Україна повернула тіла ще 757 полеглих на війні захисників

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 231

 

Передали тіла загиблих бійців із різних напрямків фронту та із російських моргів

До України вдалося повернути тіла ще 757 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку.

 

Деякі тіла вдалося забрати із моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.

 

Далі слідчі правоохоронних органів спільно із експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.

Нагадаємо, наприкінці січня також вдалося повернути 757 тіл загиблих воїнів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: загиблі війна воїни світла обмін
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