Україна повернула тіла ще 757 полеглих на війні захисників

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 231

До України вдалося повернути тіла ще 757 загиблих на війні захисників. Таку інформацію надає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла полеглих оборонців повернули із різних напрямків фронту, зокрема:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку.

Деякі тіла вдалося забрати із моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначають, що повернути загиблих воїнів вдалося за результатами спільної роботи багатьох структур та спецслужб.

Далі слідчі правоохоронних органів спільно із експертами проведуть ДНК-експертизу та встановлять особи загиблих, аби передати тіла рідним та з честю поховати на Батьківщині.

Нагадаємо, наприкінці січня також вдалося повернути 757 тіл загиблих воїнів.