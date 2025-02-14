Поліція підозрює жителя Кременчука у наркоторгівлі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 116

Йому вже повідомили про підозру

Правоохоронці затримали жителя Кременчука під збуту наркотиків на одній з вулиць міста. У чоловіка вилучили речові докази. Про це повідомили у поліції Полтавщини 14 лютого.

Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Нині триває слідство в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин).

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, розповіли в поліції.

Нагадаємо, поліція Полтавщини викрила злочинне угруповання з семи осіб, яке займалося збутом канабісу, метамфетаміну, амфетаміну та A-PVP через закладки та Telegram-бот. За попередніми оцінками, щомісячний дохід угруповання перевищував 800 тис. грн.