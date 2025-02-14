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Збитки на понад 500 тисяч гривень. Ексдиректорку КП у Кременчуцькому районі визнали винною у службовій недбалості

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 107

Під час розслідування начальником Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури та чиновниця уклали угоду про визнання винуватості

Козельщинський районний суд визнав винною ексочільницю комунального підприємства «Житлово-комунальне підприємство Новогалещинської селищної ради» винною у службовій недбалості. Внаслідок її дій підприємство зазнало збитків на 536 тисяч 868 гривень. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 12 лютого. 

У вироку написали, що комунальне підприємство протягом 2023 року двічі укладало угоди з ТОВ «Будівельна компанія Смартбуд Девелоп» на ремонти систем вентиляції житлових будинків. Вартість кожного ремонту становила 599 тисяч гривень. 

Слідчі встановили, що вартість робіт по першому договору завищили на понад 263 тисяч гривень, по другому — понад 273 тисяч гривень. Під час розслідування начальник Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури та чиновниця уклали угоду про визнання винуватості.

Жінка отримала випробувальний термін строком на 1 рік.

Нагадаємо, головного інженера комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) підозрюють у службовій недбалості. Відомо, що головний інженер відповідав за укладення незаконних додаткових угод комунальним підприємством щодо закупівлі природного газу протягом 2019 року, якими необгрунтовано підіймалась ціна. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Укрінформ
Теги: службова недбалість закупівлі
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