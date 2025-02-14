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Дві громади Полтавщини порушили закон щодо економічної конкуренції: одна з них на Кременчуччині

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

 

Виконкоми Козельщинської та Ромоданівської громад мають усунути порушення протягом чотирьох місяців

На Полтавщині бездіяльність виконавчих комітетів Козельщинської та Ромоданівської громад визнали порушенням законодавства щодо захисту економічної конкуренції. Про це інформують у пресслужбі Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

Порушення законодавства у громадах фахівці виявили стосовно надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів. Працівники тервідділення АМКУ встановили, що виконкоми громад не визначили за конкурсною процедурою підрядників, які б займалися збиранням та перевезенням побутових відходів у населених пунктах громад. Хоча це також входить у повноваження виконкомів.

Фахівці зазначають: таким чином були обмежені права інших осіб, які б теж могли взяти участь у конкурсі та змагатися за право здійснювати відповідну діяльність у громадах.

Рішення про визнання такої бездіяльності громад порушеннями в АМКУ ухвалили 12 лютого. Тепер виконкоми Козельщинської та Ромоданівської громад мають 4 місяці, аби порушення усунути і повідомити про це.

Нагадаємо, влітку минулого року Антимонопольний комітет викрив змову двох фірм на Полтавщині під час закупівлі щодо обслуговування  об’єктів штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Козельщина антимонопольний комітет бездіяльність порушення законодавства поводження з відходами
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