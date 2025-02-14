У Кременчуці покращуватимуть умови обслуговування платників податків: на це планують витрати 2 млн грн

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 167

За 2024 рік до місцевого бюджету Кременчуцької громади надійшло 2 млрд 213,6 млн гривень

Цьогоріч у Кременчуці планують поліпшити умови обслуговування платників податків. На це спрямують 2 мільйони гривень. Відповідну Програму підтримали депутати Кременчуцької міської ради під час сесії 14 лютого.

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що ці гроші розподілять так:

ремонт упоряджального шару на даху, заміна пошкоджених ділянок даху, демонтаж пошкодженого лінолеуму та укладання плитки у Центрі обслуговування платників, який діє при державній податковій інспекції — 700 тисяч гривень;

відправка поштової кореспонденції та податкових повідомлень — рішень платникам податків (марки, конверти та інше) — 700 тисяч гривень;

виготовлення друкованої продукції, бланків та оновлення стендів в ЦОП (відповідно до брендбуку) — 100 тисяч гривень

придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки (багатофункціональні пристрої) — 500 тисяч гривень

Відомо, що за 2024 рік до місцевого бюджету Кременчуцької громади надійшло 2 млрд 213,6 млн гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.