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У Кременчуці покращуватимуть умови обслуговування платників податків: на це планують витрати 2 млн грн

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 167

За 2024 рік до місцевого бюджету Кременчуцької громади надійшло 2 млрд 213,6 млн гривень

Цьогоріч у Кременчуці планують поліпшити умови обслуговування платників податків. На це спрямують 2 мільйони гривень. Відповідну Програму підтримали депутати Кременчуцької міської ради під час сесії 14 лютого. 

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що ці гроші розподілять так: 

  • ремонт упоряджального шару на даху, заміна пошкоджених ділянок даху, демонтаж пошкодженого лінолеуму та укладання плитки у Центрі обслуговування платників, який діє при державній податковій інспекції  — 700 тисяч гривень;
  • відправка поштової кореспонденції та податкових повідомлень — рішень платникам податків (марки, конверти та інше) — 700 тисяч гривень;
  • виготовлення друкованої продукції, бланків та оновлення стендів в ЦОП  (відповідно до брендбуку) — 100 тисяч гривень
  • придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки (багатофункціональні пристрої) — 500 тисяч гривень

Відомо, що за 2024 рік до місцевого бюджету Кременчуцької громади надійшло 2 млрд 213,6 млн гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: податки
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