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Пішла з життя вчителька з Авдіївки Марина Марченко: її портрет зображений на відомому муралі

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 262

 

Марина Марченко від початку російсько-української війни у 2014 році залишалася в Авдіївці і під обстрілами продовжувала навчати дітей. Рідне місто їй довелося покинути після повномасштабного вторгнення

У лікарні Дніпра померла вчителька з Авдіївки Марина Марченко, чий портрет зображений на відомому муралі на одному з будинків міста. Про тяжку втрату для всієї Авдіївської громади повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації напередодні.

Побачити на власні очі та сфотографувати відомий мурал мали змогу і журналісти «Кременчуцького Телеграфа» під час однієї із волонтерських поїздок на Донеччину у 2017 році.

Гаряча промзона: як місцеві мешканці живуть пліч-о-пліч з військовими

Марина Марченко все життя викладала українську мову та літературу, була відмінником освіти.

Вона була не тільки мудрою і професійною педагогинею і наставницею, а й доброю чуйною людиною. Марина Григорівна завжди відзначалась відданістю своїй справі, прагненням до справедливості та активною життєвою позицією, — зазначають в ОВА.

 

Намалював жінку у жовтні 2016 року австралійський художник Гвідо Ван Хелтен. Відомо, що якраз недалеко від цього будинку під час обстрілу отримав поранення і чоловік Марини Григорівни.

Від початку російсько-української війни у 2014 році вчителька залишилася у місті і під обстрілами продовжила навчати своїх учнів. Покинути рідний дім її змусив початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді Марина Марченко виїхала на Дніпропетровщину. Днями жінка померла в одній із лікарень Дніпра.

Відвідували побиту обстрілами Авдіївку журналісти «Кременчуцького Телеграфа» і в 2019 році. Тоді під час восьмиденної поїздки територіями Донеччини та Луганщини ми побачили, як живуть місцеві мешканці зовсім поруч із лінією розмежування. На жаль, більшість цих міст наразі перебувають під окупацією.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Авдіївка війна мурал
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