Кременчуцький плавець став призером на чемпіонаті Полтавщини

Вихованець Кременчуцької дитячо-юнацької школи № 1 Данііл Блащук отримав «бронзу» на чемпіонаті Полтавської області з плавання серед юнаків та юніорів. Він посів треті місця на дистанціях 100 м та 50 м на спині серед юніорів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Змагання проходили 10-12 лютого у Полтаві. У змаганнях взяли участь понад 175 спортсменів із Харкова, Сум, Миколаєва, Южноукраїнська, Горішніх Плавнів, Полтави та Кременчука.
Нагадаємо, кременчуцькі діти з інвалідністю отримуватимуть стипендії від президента за високі досягнення у спорті.
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