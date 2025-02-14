Кременчуцький плавець став призером на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 119

Вихованець Кременчуцької дитячо-юнацької школи № 1 Данііл Блащук отримав «бронзу» на чемпіонаті Полтавської області з плавання серед юнаків та юніорів. Він посів треті місця на дистанціях 100 м та 50 м на спині серед юніорів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Змагання проходили 10-12 лютого у Полтаві. У змаганнях взяли участь понад 175 спортсменів із Харкова, Сум, Миколаєва, Южноукраїнська, Горішніх Плавнів, Полтави та Кременчука.

Нагадаємо, кременчуцькі діти з інвалідністю отримуватимуть стипендії від президента за високі досягнення у спорті.