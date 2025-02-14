У Кременчуці діти провалились під кригу

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Близько 17.00 у Кременчуці двоє дітей 10 та 11 років провалилися під лід на річці поблизу бару «Тераса» на набережній Лейтенанта Дніпрова. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місце події виїхали рятувальники. Однак першими на допомогу прийшли місцеві жителі, які помітили дітей у воді та кинулися їх рятувати.

Перехожі витягли дітей на берег, де їх уже чекали медики. Постраждалих передали лікарям для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі надзвичайники врятували рибалок, човен яких перекинувся.