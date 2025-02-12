У Кременчуцькому районі надзвичайники врятували рибалок, човен яких перекинувся

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Троє дісталися берега самостійно, ще двох врятували рятувальники за допомогою аероглісера

12 лютого о 10.13 надзвичайники врятували рибалок, човен на повітряній подушці яких перекинувся на річці Дніпро поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Троє рибалок самостійно дісталися берега в селі Жовнине Черкаської області. Двоє чоловіків залишалися на льоду та потребували негайної допомоги.

Водолази відділення підводного розмінування Аварійно-рятувального загону ДСНС Полтавщини спільно з працівниками КП «Аквасервіс» використали аероглісер, щоб врятувати рибалок і доправити їх до берега. Там постраждалих передали медикам.

До операції залучили 6 одиниць техніки та 18 рятувальників.