У Кременчуцькому районі надзвичайники врятували рибалок, човен яких перекинувся

12 лютого о 10.13 надзвичайники врятували рибалок, човен на повітряній подушці яких перекинувся на річці Дніпро поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Троє рибалок самостійно дісталися берега в селі Жовнине Черкаської області. Двоє чоловіків залишалися на льоду та потребували негайної допомоги.
Водолази відділення підводного розмінування Аварійно-рятувального загону ДСНС Полтавщини спільно з працівниками КП «Аквасервіс» використали аероглісер, щоб врятувати рибалок і доправити їх до берега. Там постраждалих передали медикам.
До операції залучили 6 одиниць техніки та 18 рятувальників.
Нагадаємо, що напередодні у Миргороді в річці під кригою виявили тіло жінки.
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